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СтарыйДед
В июне цены на новые автомобили в России изменились у восьми моделей пяти брендов
Это коснулось брендов ОMODA, Changan, Geely, "Москвич" и УАЗ. В основном цены выросли.

Первая половина июня 2024 года ознаменовалась заметными изменениями цен на новые автомобили в России. Данные сайта «Цена Авто» показывают, что восемь моделей пяти различных марок пережили ценовой ребрендинг. Причем в большинстве случаев цена поползла вверх. 

Автозавод «Москвич», возрождающий легендарный бренд, объявил о повышении цен на свой кроссовер «3» 2024 года выпуска. Автомобиль поднялся в цене на 35 000 рублей (это около 2% от стоимости), в результате чего его максимальная стоимость составляет 1 900 000 рублей, а минимальная - 1 6900 000 рублей. 

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Китайский бренд OMODA, активно покоряющий российский авторынок, показал неоднозначную динамику цен. Стоимость кроссовера C5, ставшего популярным за счёт своего стильного дизайна и возможностей, увеличилась на 50 тысяч рублей в каждом варианте комплектации, что означает увеличение цены на 1,6-2,3%. Однако седан S5, дебютировавший в этом году, преподнес сюрприз.  Стоимость на обе его комплектации – Ultra и Tech – снизилась на 100 000 рублей, что составило -4,3% и -4,7% соответственно. При этом базовая комплектация Life осталась на прежнем уровне – 2 019 900 рублей. 

Компания Geely, известная своими качественными и доступными автомобилями, также присоединилась к ряду производителей, повышающих цены. Бренд поднял цены на автомобили Atlas с передним приводом примерно на 5 000 рублей, что составило всего +0,1-0,2%. В настоящее время их цена колеблется в диапазоне от 3 200 000 до 3 500 000 рублей.

Китайский производитель Changan также сделал ставку на повышение цен. Все три кроссовера, представленные на рынке, стали дороже. Популярный CS75 Plus, компактный кроссовер с динамичным дизайном, прибавил в цене 90 000 рублей (+3,2%), в результате чего его стоимость на данный момент находится на уровне 2 940 000 рублей. Купе-кроссовер CS85 Coupe, выделяющийся спортивным стилем, также стал дороже на 50 000 рублей (+1,3%), его цена составила 3 759 900 рублей. CS95 первого поколения, большой внедорожник с внушительным оснащением, возрос в цене на 100 тысяч рублей, что составило прирост в 2,4%, и теперь его стоимость равна 4 350 000 рублей.

Ульяновский автозавод, известный внедорожниками, пока не объявил об изменениях цен на свои модели. Однако, учитывая общую тенденцию на рынке, вполне вероятно, что в ближайшее время цены на УАЗ также могут быть скорректированы.

Повышение цен на автомобили обусловлено рядом факторов, в том числе: 

  • Рост стоимости комплектующих и материалов, вызванный инфляцией и проблемами с логистикой;
  • Нестабильность валютного курса, влияющая на стоимость импортных комплектующих;
  • Снижение объемов производства, вызванное дефицитом компонентов и ограничениями на поставки;
  • Повышенный спрос на новые автомобили, обусловленный замещением импортных марок.

Пока рано говорить о том, как долго продлится тенденция к росту цен на автомобили. Однако, учитывая текущие экономические условия и ситуацию в мире, можно предположить, что цены на автомобили в ближайшее время будут оставаться на высоком уровне.

Важно отметить, что данная информация актуальна на момент написания статьи.  За последними изменениями цен рекомендуется следить на официальных сайтах автопроизводителей и специализированных ресурсах.

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В июне цены на новые автомобили в России изменились у восьми моделей пяти брендов
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andrew_riddler
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Свалишь ты кучу кала после маминых пирожков,сидя на очке. Короче,тухлоротый дегенерат,я тебя предупредил.только мяукни ещё раз за спиной что то. И от ггпу держись за километр
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Julius
13:36
Да мне на твой бред поебать, свали уже шавка. Ладно, единственный выход при конфронтации с имбецилом это перестать обращать на него внимание, иначе не заткнётся, пока давай
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:35
Свои сны рассказывай психотрерапевту. Мне на них поебать
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
13:35
Я за 2 года более миллиона заработал, а ты сколько? А 3050 для меня на всё достаточно, на хуйню деньги не выкидываю, я мамке как раз по 20к в мес кидаю на жизнь, это в + к пенсии
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:33
Ты правда считаешь что кому то есть дело,как их называет безработный маргинал с 3050,сидящий у мамки на шее и дрочащий писюн?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
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Репутация у кого, у тех кого я тупым стадом баранов что ли называю?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:31
Написал шлепок,у которого репутация на оверах самого конча.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
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