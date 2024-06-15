Список запрещённых к самостоятельной замене деталей включает 12 наименований, охватывая как кузовные, так и салонные элементы.

Многие автовладельцы привыкли самостоятельно ремонтировать и модифицировать свои машины, экономя деньги и время. Однако, не все детали транспортного средства можно менять без риска для безопасности. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушений РФ чётко ограничивает возможности водителей, устанавливая запрет на самостоятельную замену некоторых элементов автомобиля без прохождения сертификации и регистрации в ГИБДД.

Дело в том, что детали, установленные производителем, проходят строгие испытания и сертификацию, подтверждающие их безопасность в случае аварии. Они рассчитаны на определенные нагрузки и взаимодействие с другими элементами автомобиля. Самостоятельная замена деталей, не прошедших сертификацию, может привести к катастрофическим последствиям. Неправильно установленные детали могут не выдержать нагрузки при ДТП, увеличивая риск получения серьезных травм как для водителя и пассажиров, так и для пешеходов. Несертифицированные запчасти могут не соответствовать техническим нормам и стандартам, нарушая баланс и управляемость автомобиля. Также самостоятельная замена некоторых деталей может привести к потере гарантии на автомобиль.

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Список деталей, запрещенных к самостоятельной замене, включает 12 наименований, которые можно разделить на две категории:

1. Кузовные элементы:

- Бамперы: Обеспечивают безопасность пешеходов и пассажиров при столкновении;

- Спойлеры: Влияют на аэродинамику и стабильность автомобиля на высокой скорости;

- Фары: Отвечают за освещение дороги, безопасность движения в темное время суток;

- Пластиковые обвесы: Влияют на аэродинамику и внешние характеристики автомобиля;

- Колесные диски: Обеспечивают устойчивость и безопасность движения;

- Внешние зеркала: Обеспечивают обзорность и безопасность движения.

2. Элементы салона:

- Рулевое колесо: Влияет на управление автомобилем и безопасность водителя;

- Кресла автомобиля: Обеспечивают комфорт и безопасность водителя и пассажиров;

- Элементы у сидения, отвечающие за безопасность: Включают в себя подголовники и ремни безопасности, которые обеспечивают безопасность водителя и пассажиров в случае аварии.

Чтобы легально заменить запрещённые детали, необходимо пройти сертификацию в экспериментальной лаборатории и зарегистрировать новые детали в ГИБДД. Это позволит получить подтверждение соответствия деталей требованиям безопасности. За нарушение запрета на самостоятельную замену деталей предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года.