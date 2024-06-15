Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Назван список запчатей, за замену которых могут лишить водительских прав в России
Список запрещённых к самостоятельной замене деталей включает 12 наименований, охватывая как кузовные, так и салонные элементы.

Многие автовладельцы привыкли самостоятельно ремонтировать и модифицировать свои машины, экономя деньги и время. Однако, не все детали транспортного средства можно менять без риска для безопасности. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушений РФ чётко ограничивает возможности водителей, устанавливая запрет на самостоятельную замену некоторых элементов автомобиля без прохождения сертификации и регистрации в ГИБДД. 

Дело в том, что детали, установленные производителем, проходят строгие испытания и сертификацию, подтверждающие их безопасность в случае аварии. Они рассчитаны на определенные нагрузки и взаимодействие с другими элементами автомобиля. Самостоятельная замена деталей, не прошедших сертификацию, может привести к катастрофическим последствиям. Неправильно установленные детали могут не выдержать нагрузки при ДТП, увеличивая риск получения серьезных травм как для водителя и пассажиров, так и для пешеходов. Несертифицированные запчасти могут не соответствовать техническим нормам и стандартам, нарушая баланс и управляемость автомобиля. Также самостоятельная замена некоторых деталей может привести к потере гарантии на автомобиль.

реклама

Список деталей, запрещенных к самостоятельной замене, включает 12 наименований, которые можно разделить на две категории:

1. Кузовные элементы:

- Бамперы: Обеспечивают безопасность пешеходов и пассажиров при столкновении;

- Спойлеры: Влияют на аэродинамику и стабильность автомобиля на высокой скорости;

- Фары: Отвечают за освещение дороги, безопасность движения в темное время суток;

- Пластиковые обвесы: Влияют на аэродинамику и внешние характеристики автомобиля;

- Колесные диски: Обеспечивают устойчивость и безопасность движения;

- Внешние зеркала: Обеспечивают обзорность и безопасность движения.

2. Элементы салона:

- Рулевое колесо: Влияет на управление автомобилем и безопасность водителя;

- Кресла автомобиля: Обеспечивают комфорт и безопасность водителя и пассажиров;

- Элементы у сидения, отвечающие за безопасность: Включают в себя подголовники и ремни безопасности, которые обеспечивают безопасность водителя и пассажиров в случае аварии.

Чтобы легально заменить запрещённые детали, необходимо пройти сертификацию в экспериментальной лаборатории и зарегистрировать новые детали в ГИБДД. Это позволит получить подтверждение соответствия деталей требованиям безопасности. За нарушение запрета на самостоятельную замену деталей предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года.

#автомобили #автомобиль #автомобилестроение #автомобилист #автомобили из #водительское удостоверение #водительские права
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
19
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
1
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
4
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
27
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
5
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
10
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Глава Пентагона Остин заявил, что страны НАТО поставили Украине оружия на 98 млрд долларов
7
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
40
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
195
Правда и ложь о Genshin Impact
6
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
10
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
2
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
25

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
13:20
Это не катапульта, а требушет
Израиль использует средневековые катапульты
Midnight Sun
13:19
Нет никакого торга. Он отлично знает, что Хохлостан не согласится на эти условия. Это просто лишняя возможность показать зависимость и недоговороспособность Укропии.
Путин предложил Киеву мирный план и назвал его условия
Салман Кхан
13:14
Давай, катись, ботяра зеленожопая.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Tarment
13:14
Не интересно что то, давай до свидания
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Салман Кхан
13:13
А ты кто такая, чтобы утверждать, что я какая-то Шеша?
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
glavhyilo
13:10
нетаньяху кстати,уже проиграл,как бы он щас там не копошился,его после,хезболла люто казнит.
Израиль использует средневековые катапульты
Tarment
13:09
Шеша опять протупил. Запомни Шеша, спрашивать кто такая, да ещё в женском роде, типа подчёркивая своё незнание, в то время как тут это существо всем знакомо, очевидный признак того что это ты и есть. ...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Салман Кхан
13:06
Только если замереть и не двигаться, иначе каша, мыло, гостинг, ужас.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Игорь Полищук
13:05
Они бьют точно и выборочно только по военным целям в отличии от росии
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
Салман Кхан
13:05
Даже в не динамичной игре uboat адскаий гостинг и ужас, а в динамичных играх полный П. Кто такая Шеша?
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем