Число заложенных автомобилей в России выросло на 60% в сравнении с прошлым годом.

В России наблюдается рекордный рост популярности кредитов под залог транспортных средств. Федеральная нотариальная палата (ФНП) заявила, что за первые пять месяцев 2024 года россияне заложили более 858 тыс. автомобилей. Данное количество на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о значительном увеличении количества кредитов под залог автомобилей.

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Однако часто заложенные автомобили выставляются на продажу, не акцентируя внимания покупателей на наличие обременений. Это может привести к проблемам для новых владельцев, которым неизвестно о существующем залоге. И если такой автомобиль приобрести, то новый владелец должен будет погасить долг или вернуть автомобиль. ФНП рекомендует покупателям быть более бдительными при покупке автомобиля. Они рекомендуют внимательно изучить историю машины и проверить её в реестре записей о залоге движимого ущерба, чтобы избежать каких-либо проблем.

«Если предыдущий владелец прекращает выплату банку, новый владелец будет вынужден погасить долг или вернуть автомобиль», указывают в ФНП. Это может привести к потере покупателем как автомобиля, так и денежных средств.