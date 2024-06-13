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СтарыйДед
Samsung анонсировала новые технологические узлы 2, 4 и 1,4 нм
Компания планирует начать массовое производство 4-нм к концу 2024 года и предоставить GAA для будущего 2-нм процесса.

Компания Samsung Electronics, известная своими достижениями в сфере мобильных устройств и электроники, демонстрирует серьезные амбиции стать лидером в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Недавнее мероприятие, проведенное в штаб-квартире Device Solutions America в Сан-Хосе, Калифорния, стало подтверждением этого стремления. Samsung представила свои новейшие технологии в области литографии, которые, по ее словам, произведут революцию в индустрии ИИ.

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В основе этого революционного шага лежат три новых технологических узла: SF2Z, SF1.4 и SF4U. Каждый из них представляет собой вершину достижений компании в области литографии:

- SF2Z – это новейший 2-нм технологический процесс, который обещает невероятную производительность и эффективность. В нем реализована технология BSPDN (Back Side Power Delivery Network), которая размещает линии питания на задней стороне пластины. Это позволяет минимизировать потери напряжения и повысить скорость обработки данных. SF2Z обеспечивает значительный скачок по сравнению с предыдущим процессом SE2, особенно в приложениях высокопроизводительных вычислений (HPC). 

- SF1.4 – 1.4-нм технология, которая обеспечивает впечатляющее сочетание мощности, производительности и площади (PPA). Благодаря  GAA (Gate-All-Around) транзисторам, SF1.4 идеально подходит для создания ускорителей ИИ, которые требуют высокой производительности при низком энергопотреблении. 

- SF4U – это 4-нм технология, оптимизированная для использования в высокопроизводительных системах. Она обеспечивает значительное улучшение PPA за счет оптимизации дизайна и применения технологии оптической термоусадки.

Все эти новые узлы интегрированы в платформу Samsung AI Solutions. Это позволяет обеспечить максимальную совместимость и взаимодействие между различными компонентами системы, что в итоге приводит к более эффективному и производительному решению.  Доктор Сиёнг Чой, президент и руководитель литейного подразделения Samsung Electronics, подчеркнул, что GAA технология является ключевым фактором успеха компании в сфере ИИ. Она позволяет создавать процессоры с более высокой плотностью транзисторов и меньшим энергопотреблением. Samsung также активно внедряет Integrated Coherent Optics (CPO) технологию для высокоскоростной передачи данных с низким энергопотреблением.

Samsung, заявляя о своих амбициях в сфере ИИ, демонстрирует решимость стать ведущим игроком в этой быстро развивающейся области. Новые технологии, разработанные компанией,  способны изменить правила игры и обеспечить ей лидирующие позиции на рынке. Планируется, что массовое производство SF2Z начнется в 2027 году.  SF4U уже сейчас находится в стадии массового производства.

#samsung #техпроцесс #техпроцесс 2 нм #техпроцесс intel 4
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