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СтарыйДед
Глобальный вариант Poco Pad с поддержкой 5G был обнаружен на веб-сайте Бюро индийских стандартов
Этот планшет является глобальной версией китайского Redmi Pad Pro 5G, поэтому, скорее всего, характеристики будут такими же.

Недавно компания POCO выпустила на мировой рынок свой первый планшет под названием POCO Pad. Этот планшет среднего класса позиционируется как бюджетное устройство для мультимедиа, поскольку он оснащен дисплеем высокого разрешения с соотношением сторон 16:10. В настоящее время Poco предлагает модели планшета только с Wi-Fi, однако похоже, что модель с 5G может быть скоро выпущена.

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Poco Pad 5G с номером модели 24074PCD2I был замечен на сайте сертификации Бюро индийских стандартов. Похоже, это вариант POCO Pad 5G, поскольку его номер модели очень похож на номер модели Redmi Pad Pro 5G. Для сравнения, Redmi Pad Pro 5G, недавно выпущенный в Китае, имеет номер модели 24074RPD2I. За исключением добавленного подключения 5G, стоит ожидать, что остальные характеристики будут такими же, как у Poco Pad только с Wi-Fi.

Поэтому Poco Pad 5G, скорее всего, будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что, как и модель только с Wi-Fi, вариант 5G также будет иметь слот для карт microSD, расширяющий объём памяти до 1,5 ТБ. Он также будет обладать 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 120 Гц, разрешением 2,5К, соотношением сторон 16:10 и пиковой яркостью 600 нит. Планшет обладает функцией затемнения. Она необходима, чтобы снизить нагрузку на глаза при использовании планшета на низком уровне яркости. Планшет сертифицирован с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision для улучшенной потоковой передачи видео.

Что касается камер системы, то стоит ожидать датчик на 8 МП как на передней, так и на задней стороне планшета. Ожидается, что встроенная батарея будет иметь ёмкость 10 000 мА*ч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. А также стоит упомянуть, что он, скорее всего, будет поставляться с системой HyperOS на базе Android 14 из коробки.

#планшет #планшеты #poco #планшет xiaomi #poco pad
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