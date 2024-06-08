Получается, что он будет оснащён тем же основным датчиком на 50 МП с диафрагмой f/1,8, телеобъективом на 10 МП с диафрагмой f/2,4 и 3-кратным оптическим зумом.

Поклонники Samsung, с нетерпением ожидающие значительных обновлений камеры в предстоящем Galaxy Z Fold 6, будут разочарованы. Надёжный источник информации под ником "Ice Universe" предполагает, что настройка камеры в Fold 6 останется идентичной его предшественникам, Fold 5 и Fold 4. Это означает, что новое устройство сохранит те же характеристики камеры, включая переднюю камеру, заднюю камеру, UPC (камера под панелью) и значения диафрагмы без заметных изменений.

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Получается, что Fold 6 будет оснащён тем же основным сенсором на 50 МП с диафрагмой f/1,8, телеобъективом на 10 МП с диафрагмой f/2,4 и 3-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольным объективом на 12 МП с диафрагмой f/2,2 и поле зрения 123 градуса. Основной и телеобъективы, скорее всего, сохранят оптическую стабилизацию изображения (OIS).

В последние годы темпы внедрения инноваций Samsung в свои складные телефоны были медленными, в то время как китайские бренды, такие как Vivo и Oppo, продолжают совершенствоваться. Например, последний X Fold 3 Pro от Vivo может похвастать званием самого легкого складного телефона в мире: он весит всего 236 г, несмотря на аккумулятор ёмкостью 5700 мА*ч, что больше, чем у некоторых известных телефонов, таких как iPhone 15 Pro Max. Кроме того, X Fold 3 Pro оснащён впечатляющей камерой, что делает его, пожалуй, обладателем лучшей камеры среди складных устройств.

С другой стороны, Samsung сохранила список обновлений относительно минимальным, предлагая только ожидаемые обновления поколения, такие как новый процессор. Однако в этом году в Fold 6 могут произойти существенные изменения в дизайне. Отчеты предполагают, что Samsung планирует предоставить более широкий экран, что сделает его более похожим на обычный телефон в закрытом состоянии. Помимо этого, утечки не намекают на какие-либо серьезные изменения или обновления будущего складного устройства.