Интересно, как сможет решить проблему высокой скорости зарядки, которая проводит к перегреву телефона.

Realme, ведущая мировая компания в сфере потребительских технологий, постоянно находится в авангарде технологий быстрой зарядки. За последние годы компания добилась значительных успехов, и её последняя разработка не является исключением. В недавнем интервью глава отдела глобального маркетинга Realme сообщил, что в настоящее время компания тестирует технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт.

реклама

Путь Realme в области быстрой зарядки начался в 2021 году с внедрения технологии DartCharge, которая могла полностью зарядить аккумулятор ёмкостью 4300 мА*ч всего за 33 минуты. В следующем году компания выпустила GT Neo 3 с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт, способной заряжать аккумулятор емкостью 4500 мА*ч от 0 до 50% всего за пять минут. За ним последовал Realme GT Neo 5, который мог похвастаться впечатляющей возможностью быстрой зарядки мощностью 240 Вт, позволяющей пользователям полностью заряжать свои телефоны менее чем за десять минут.

Новая технология быстрой зарядки мощностью 300 Вт призвана вывести эту технологию на новый уровень. Хотя подробностей о технологии мало, ясно, что Realme стремится предоставить пользователям самые передовые и удобные решения для зарядки. Эта разработка последовала за демонстрацией Redmi технологии быстрой зарядки мощностью 300 Вт, которая показала впечатляющие результаты, включая зарядку телефона до 50% менее чем за три минуты и полную зарядку чуть более чем за пять минут.

Однако возросшая скорость зарядки также вызывает опасения по поводу потенциальных недостатков. Высокоскоростная зарядка может привести к перегреву, что напрямую влияет на состояние и долговечность аккумулятора. Кроме того, компании должны убедиться, что у них есть необходимая инфраструктура для поддержки такой мощной зарядки, включая более крупные и эффективные системы охлаждения, что может увеличить стоимость телефона.