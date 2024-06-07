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СтарыйДед
Смартфон Realme GT 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 и OLED 8T LTPO с разрешением 1,5K
Также известно, что Realme GT 7 Pro будет иметь 50-мегапиксельный перископный телеобъектив с поддержкой 3-кратного оптического зума.

Компания Realme готовится к запуску своего нового флагманского смартфона Realme GT 7 Pro, который обещает стать одним из самых мощных и эффективных устройств на рынке. Ожидается, что телефон будет официально анонсирован в Индии к концу этого года, а в Китае - в декабре 2024 года. И сегодня инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности касательно данного устройства. 

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Realme GT 7 Pro будет оснащён OLED-экраном 8T LTPO с разрешением 1,5K, который будет поставляться китайским производителем дисплеев. Под корпусом устройства будет работать чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который является одним из самых мощных процессоров на рынке. Он будет сопровождаться 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. 

Хотя размер батареи не был официально объявлен, DCS заявил, что она будет иметь кремниевый анод, известный своей высокой плотностью энергии и высокой скоростью зарядки. Это может означать, что аккумулятор будет иметь ёмкость около 6000 мА*ч, что значительно увеличивает ёмкость батареи в сравнении с GT 5 Pro, которая составляет 5400 мА*ч.

Realme GT 7 Pro будет оснащён 50-мегапиксельным перископным телеобъективом с поддержкой 3-кратного оптического зума. При этом подробностей о других датчиках камеры не было раскрыто.  Один из наиболее интересных аспектов Realme GT 7 Pro — это ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в экран. Эта новейшая технология, обеспечивающая более точное и надежное распознавание отпечатков пальцев, даже если пальцы влажные. 

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