Данный смартфон является новым цветовым вариантом модели X50 Ultra, выпущенной только в прошлом месяце.

Motorola недавно представила в Китае Moto X50 Ultra Phone Soft Peach Limited Edition, предложив новый цветовой вариант Moto X50 Ultra, выпущенного только в прошлом месяце. Этот смартфон с искусственным интеллектом построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и оснащён помощником с искусственного интеллекта Lenovo Xiaotian.

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Moto X50 Ultra обладает 6,7-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712 x 1220 пикселей. Он поставляется с конфигурацией из 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Модель Soft Peach Limited Edition оснащена неплохой системой камер, включающей фронтальную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную камеру JN1 на 50 Мп и 3-кратный перископный телеобъектив на 64 Мп со 100-кратным зумом. В модели также используется технология адаптивной стабилизации изображения на базе искусственного интеллекта.

Телефон питается от аккумулятора ёмкостью 4500 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Он оснащён интерфейсом USB 3.1 Gen 2 и поддерживает подключение Wi-Fi 7. Устройство имеет металлический каркас и корпус из массива дерева и стекла толщиной 8,5 мм и весом 197 грамм. Он также имеет сертификат IP68 по защите от пыли и воды.

Moto X50 Ultra Soft Peach Limited Edition на данный момент доступен в единственной конфигурации объемом 16 ГБ/1 ТБ по цене 4699 юаней (около 57 800 рублей). Помощник ИИ поддерживает чат, естественные семантические вопросы и ответы, перевод документов, обобщение и вызовы ИИ.