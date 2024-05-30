В листинге TENAA также указаны размеры PKD110: 165,799 x 76,14 x 7,68 мм и вес 186 граммов.

Недавно новый неизвестный смартфон от Oppo, PKD110, прошёл китайскую сертификацию TENAA, раскрыв его основные характеристики. Устройство будет оснащено большим 6,67-дюймовым дисплеем HD+ и обладает процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц, вероятно, SoC среднего класса. Он будет оснащён 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. В телефоне установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч.

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Камера у PKD110 относительно скромная. Фронтальная камера на 8 МП и двойная задняя камера, состоящая из основного датчика на 50 МП и дополнительного датчика на 2 МП. Телефон также оснащён боковым сканером отпечатков пальцев и слотом для карт памяти microSD для расширения памяти. Размеры устройства составляют 165,799 х 76,14 х 7,68 мм, вес — 186 грамм.

Хотя точное название модели до сих пор неизвестно, дизайн напоминает серию Reno 12 с тройным кольцом камеры и плоскими рамками. Телефон также получил сертификат CMIIT, подтверждающий, что он будет поддерживать подключение 5G. Ожидается, что в ближайшее время он получит сертификат 3C, необходимый для его запуска в Китае.

Судя по характеристикам PKD110, смартфон предложит баланс между производительностью и доступностью, что сделает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет надёжный смартфон среднего класса.