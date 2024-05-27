Narzo N65 5G будет третьим смартфоном из линейки N и первым среди них, у которого имеется поддержка 5G.

Сегодня индийский рынок смартфонов официально пополнился новинкой от бренда Realme — смартфоном Realme Narzo N65 5G. Это устройство среднего класса имеет значительные улучшения по сравнению со своим предшественником.

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Его 6,67-дюймовый IPS-экран с технологией HD+ и частотой обновления 120 Гц обеспечивает чёткое изображение, а максимальная яркость 650 нит позволяет использовать его в любых условиях. Смартфон работает на мощном процессоре Dimensity 6300 Soc, который работает в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2, что обеспечивает быструю и плавную работу. Он оснащён системой Realme UI 5 на базе Android 14, что обеспечивает доступ к последним функциям и возможностям.

У него также имеется аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Что касается системы камер смартфона, то она включает в себя основную камеру на 50 МП, дополнительную камеру на 2 МП и датчик глубины на задней панели, а на передней панели установлена селфи-камера на 8 МП. Дополнительные функции включают в себя Bluetooth 5.3, датчик отпечатка пальцев, порт USB Type-C, Wi-Fi 5, аудиоразъем 3,5 мм и рейтинг IP54, что обеспечивает защиту от пыли и влаги. Смартфон будет получать обновления ОС Android в течение 2 лет и обновления безопасности в течение 3 лет.

Данный смартфон доступен в двух цветовых вариантах — Amber Gold и Deep Green, а также в двух вариантах памяти: 4 ГБ/128 ГБ по цене 11 499 рупий (примерно 12 300 рублей) и 6 ГБ/128 ГБ по цене 12 499 рупий (примерно 13 400 рублей). Первые продажи смартфона начнутся в период с 31 мая по 4 июня.