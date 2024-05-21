В iQOO Pad 2 будет первым в мире планшетом на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3 v, а iQOO Pad 2 Pro будет первый планшет с чипсетом Dimensity 9300 Plus.

На недавнем мероприятии в Китае компания iQOO представила смартфон iQOO Neo 9s Pro на базе чипа Dimensity 9300+. Одновременно с запуском Neo 9s Pro бренд также опубликовал изображение, подтверждающее ключевые характеристики планшетов iQOO Pad 2 и Pad 2 Pro.

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По данным бренда, iQOO Pad 2 будет оснащён 12,1-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2,8K и яркостью до 600 нит. Напротив, Pad 2 Pro будет оснащён 13,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3,1K и яркостью до 900 нит. Оба планшета будут предлагать частоту обновления 144 Гц. iQOO Pad 2 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мА*ч, обеспечивающим около 11,5 часов автономной работы, и станет первым в мире планшетом на базе чипа Snapdragon 8s Gen 3 v. С другой стороны, iQOO Pad 2 Pro будет оснащён аккумулятором ёмкостью 11 500 мА*ч, обеспечивающим 14,8 часов автономной работы, и станет первым планшетом с чипом Dimensity 9300 Plus. Компания подтвердила, что оба планшета будут предлагать дополнительные функции, такие как система 3D-охлаждения, поддержка трассировки лучей и режим Monster+.

Согласно сообщению инсайдера Digital Chat Station на Weibo, iQOO Pad 2 будет иметь 5-мегапиксельную переднюю камеру и 8-мегапиксельную заднюю камеру. Он будет доступен в таких конфигурациях, как 12+512 ГБ, 12+256 ГБ, 8+256 ГБ и 8+128 ГБ, и будет поддерживать зарядку мощностью 44 Вт. С другой стороны, Pad 2 Pro будет обладать 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Он будет доступен в таких вариантах, как 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ и 16+512 ГБ. Планшет также будет оснащён восьмью динамиками и портом USB-C Gen 1. Оба планшета будут доступны в трёх цветах: сером, серебристом и синем. Цены на оба планшета будут объявлены 31 мая.