Скорее всего, данное кодовое имя относится к чипсету Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Vivo S19 с номером модели V2364A был замечен в базе данных Geekbench. Согласно листингу стало известно, что Vivo S19 будет оснащён восьмиядерным процессором под кодовым названием «Crow» с конфигурацией 1+3+4 ядра. Это кодовое имя, вероятно, связано с чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Сами результаты тестов показывают одноядерный балл 920 и многоядерный балл 3414.

Хотя эти оценки не указывают на производительность флагманского уровня, они предполагают, что S19 должен быть способен справляться с повседневными задачами и некоторыми легкими играми. В списке Geekbench также говорится, что телефон будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 14 из коробки.

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Хотя стандартный S19 имеет более скромный процессор, утечки позволяют предположить, что вариант Pro будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9200+ флагманского уровня. Подробностей о базовом S19 мало, но слухи указывают на то, что S19 Pro будет оснащён большим 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей).

Ожидается, что на задней панели будет расположена тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП, сверхширокоугольного датчика на 8 МП и телеобъектива на 50 МП для портретной фотографии. По слухам, селфи-камера будет оснащена объективом на 50 Мп. Vivo S19 Pro ранее был замечен на сайте сертификации 3C с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, ёмкость аккумулятора ожидается 5000 мА*ч. Но при этом стандартный S19 будет иметь аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с той же скоростью зарядки 80 Вт.