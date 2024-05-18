Предполагается, что Vivo Pad 3 может быть выпущен как iQOO Pad 2 на некоторых рынках.

В ожидании анонса Vivo Pad 3, который в некоторых странах может быть переименован в iQOO Pad 2, инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробную информацию о некоторых характеристиках этого устройства.

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Ожидается, что Pad 3 будет оснащён большим 12,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2800 x 1968 пикселей и частотой обновления 144 Гц, что может понравиться геймерам и любителям плавного пользовательского интерфейса. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8s Gen3, который обеспечивает высокую производительность как в повседневных задачах, так и в играх. Большая батарея ёмкостью 10 000 мА*ч должна обеспечивать длительную автономность без подзарядки. Что касается системы камер, то Pad 3 будет оснащён фронтальной селфи-камерой с разрешением 5 Мп и задним 8-мегапиксельным основным обьективом. Безопасность будет обеспечиваться с помощью решений 2D-распознавания лиц.

Утечка также упоминает как минимум одну конфигурацию памяти: 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Судя по предоставленной информации, Vivo Pad 3 (или iQOO Pad 2) выглядит как планшет среднего класса с большим дисплеем, мощным процессором и достаточно большой батареей. Компания пока не раскрыла никаких официальных подробностей по этому поводу. Однако, учитывая утечку, стоит ожидать скорого анонса от Vivo.