Кроме того, стало известно о чипсете, аккумуляторе и функциях искусственного интеллекта предстоящего смартфона Vivo X Fold 3 Pro.

Ожидается, что Vivo выпустит свой первый складной телефон Vivo X Fold 3 Pro в Индии в следующем месяце. Устройство уже получило различные сертификаты, что указывает на его возможный глобальный запуск в ближайшем будущем. Он дебютировал в Китае в марте этого года. Как утверждает сама компания, Vivo X Fold 3 Pro будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 5 и OnePlus Open.

Согласно надёжным источникам, Vivo X Fold 3 Pro будет оснащён аккумулятором емкостью 5700 мА*ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что устройство также будет иметь различные функции искусственного интеллекта, такие как ведение заметок и транскрипция, что повысит его производительность.

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Vivo X Fold 3 Pro будет оснащен камерой ZEISS и фирменным чипом обработки изображений V3. Ожидается, что конфигурация камеры индийского варианта будет такой же, как и у китайской версии, с двумя датчиками по 50 МП и перископическим объективом на 64 МП. Устройство будет иметь 6,5-дюймовый внешний дисплей и 8,03-дюймовый внутренний экран, оба с панелями AMOLED, частотой обновления LTPO 120 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Он также будет оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что индийский вариант Vivo X Fold 3 Pro не будет отличаться от китайской версии. Он будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 14. Цена устройства в Китае начинается от 9 999 юаней (приблизительно 126 000 рупий).

Vivo X Fold 3 Pro получил высокую оценку в Китае за тонкий и легкий дизайн. Его вес составляет 236 г, толщина — 5,2 мм в разложенном виде и 11,2 мм в сложенном виде. Он оснащён шарниром из углеродного волокна, обеспечивающим свободное зависание на 60–120 градусов, и имеет неглубокую складку на внутреннем экране. Устройство также водонепроницаемо по уровню IPX8.