В разработке находится преемник Vivo Y28: Vivo Y28s 5G, который может иметь схожие с ним характеристики.

Vivo Y28s 5G готовится выйти на рынок, что станет еще одним дополнением к бюджетной линейке бренда. Китайский технологический гигант работает над этой новой моделью, которая недавно получила сертификат Китайского центра сертификации качества (CQC). Vivo Y28s 5G с номером модели «V2346» был указан в базе данных, хотя его полные характеристики остаются неизвестными. Тем не менее, сертификация CQC подтверждает, что он будет поддерживать зарядку мощностью 15 Вт, что соответствует его предшественнику Vivo Y28.

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Хотя неясно, предложит ли Vivo Y28s 5G значительные обновления по сравнению с существующим Vivo Y28, схожая скорость зарядки не обязательно означает, что это идентичные клоны. Например, Vivo Y20 и Y20s имеют одинаковую скорость зарядки и емкость аккумулятора, но различаются чипсетами. Учитывая предположение, что предстоящий Y28 5G будет иметь характеристики, аналогичные Y28, стоит выделить особенности Y28.

Vivo Y28 — это недорогой смартфон на базе чипсета Dimensity 6020, предлагающий 4 или 8 ГБ оперативной памяти в сочетании со 128 ГБ встроенной памяти UFS2.2. Он оснащён ЖК-экраном IPS с частотой 90 Гц и двойной камерой, состоящей из основного датчика на 50 Мп и датчика глубины на 2 Мп. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, хотя она поддерживает запись видео только до 1080P со скоростью 30 кадров в секунду. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт.

Вполне вероятно, что Vivo Y28s 5G сначала дебютирует в Китае, учитывая его первоначальное появление на сайте CQC. Однако его доступность в других регионах остается неопределенной, и пока рано говорить о его глобальном выпуске.