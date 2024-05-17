Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Vivo разрабатывает бюджетный смартфон Y28s 5G с зарядкой мощностью 15 Вт
В разработке находится преемник Vivo Y28: Vivo Y28s 5G, который может иметь схожие с ним характеристики.

Vivo Y28s 5G готовится выйти на рынок, что станет еще одним дополнением к бюджетной линейке бренда. Китайский технологический гигант работает над этой новой моделью, которая недавно получила сертификат Китайского центра сертификации качества (CQC). Vivo Y28s 5G с номером модели «V2346» был указан в базе данных, хотя его полные характеристики остаются неизвестными. Тем не менее, сертификация CQC подтверждает, что он будет поддерживать зарядку мощностью 15 Вт, что соответствует его предшественнику Vivo Y28.

реклама

Хотя неясно, предложит ли Vivo Y28s 5G значительные обновления по сравнению с существующим Vivo Y28, схожая скорость зарядки не обязательно означает, что это идентичные клоны. Например, Vivo Y20 и Y20s имеют одинаковую скорость зарядки и емкость аккумулятора, но различаются чипсетами. Учитывая предположение, что предстоящий Y28 5G будет иметь характеристики, аналогичные Y28, стоит выделить особенности Y28.

Vivo Y28 — это недорогой смартфон на базе чипсета Dimensity 6020, предлагающий 4 или 8 ГБ оперативной памяти в сочетании со 128 ГБ встроенной памяти UFS2.2. Он оснащён ЖК-экраном IPS с частотой 90 Гц и двойной камерой, состоящей из основного датчика на 50 Мп и датчика глубины на 2 Мп. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, хотя она поддерживает запись видео только до 1080P со скоростью 30 кадров в секунду. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт.

Вполне вероятно, что Vivo Y28s 5G сначала дебютирует в Китае, учитывая его первоначальное появление на сайте CQC. Однако его доступность в других регионах остается неопределенной, и пока рано говорить о его глобальном выпуске.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #смартфон 2023 #vivo y #vivo y20
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
5
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
2
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
3
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
1
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
3
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+
Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко
+
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
2
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
3
Volvo разработала для тяжелых грузовиков двигатель на трех видах топлива
+
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Специалист сумел запустить Windows-игры на нескольких Android-устройствах с приемлемым fps
2
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Инженер из ЮАР создал самый быстрый в мире квадрокоптер со скоростью полета до 480 км/ч
+
Искатель редких биткоинов рассказал о том, сколько можно заработать в данной сфере
+
«Росатом» отгрузил корпус реактора ВВЭР-1200 для 8-го энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае
+

Популярные статьи

Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
69
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
48
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
58
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9
Мое мнение о Helldivers 2 на PC (Eurogamer)
1
Мое мнение о No Rest For the Wicked на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Евгений Балановский
12:09
Очень прискорбно если так...11я унылый кусок дерьма, одну проблему решат, а пять добавят!
AMD прекращает поддержку Windows 10 для своих мобильных процессоров Ryzen 9000 «Strix Point»
tihonov.67
12:09
кинуть в воду - и писец прибалтийскому ежу ! ...
Министр обороны Литвы призвал страну «стать неудобным ежом для сильного русского медведя»
Андрей Попов
12:06
Думаю умеют, но не заморачиваются....
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
Vorvort
12:05
А ты когда играл на 4090 отключал встройку или нет? Просто интересно есть толк от её отключения или нет? У меня 7800X3D + 7900XTX.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Cowboy Huggies
11:58
Хорошая сборка, ставлю 5 из 5, пока что пользуюсь атлоном 3000g
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Manager
11:58
Опять в Интернете кто-то не прав :) Накину и я на вентилятор. Вот у меня 4090 и ничего в ней не плавится. Просто великолепная и беспроблемная карта! Лежит себе в коробке на шкафу уже полгода и нет ...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
LastAtlant
11:54
Что вы, не верьте пропаганде, ракеты закончились еще в сентябре 22, сейчас просто саперными лопатками закидывают)
Чат-бот Fragdie.EU позволяет ознакомиться с предвыборными программами партий ЕС
Андрей Попов
11:51
Честно скажу, первый раз вижу чтобы у геймера ЦП по Т в 100 долбилось. Деградация.
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Vorvort
11:49
Вот видео, автор анализирует DLSS3. https://youtu.be/r8rN_qE0GzY Он говорит про кадры DLSS3, они созданы AI. Но если копнуть глубже, то DLSS3 - это DLSS2 + генератор кадров + Reflex. Говорить про ге...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Henry Morgan
11:41
2024 Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети Чимбал Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем