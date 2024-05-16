Reno 12 представлен в светло-розовом и темно-сером/черном цветах, а Reno 12 Pro — в фиолетовом и черном вариантах.

Oppo готовится представить свою серию Reno 12 в Китае, но до официального запуска были раскрыты варианты дизайна и цвета Reno 12 и Reno 12 Pro. Компания уже поделилась серебряным вариантом Reno 12 и фиолетовым вариантом Reno 12 Pro. А теперь известный инсайдер Эван Бласс поделился ещё одними официальными изображениями устройств среднего класса, демонстрируя их яркие цвета.

Reno 12 Pro

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Reno 12 доступен в светло-розовом и темно-сером/черном цветах, а Reno 12 Pro доступен в розовом и черном вариантах. Серебристая и фиолетовая версии обоих устройств имеют волнистый узор на задней панели. Oppo официально представит Reno 12 и Reno 12 Pro в Китае 23 мая 2024 года.

Ожидается, что обе модели будут оснащены 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Стандартная модель может быть оснащена процессором Dimensity 8250 SoC, а вариант Pro — чипсетом Dimensity 9200+. Серия Reno 12, скорее всего, будет доступна в одинаковых конфигурациях памяти, включая 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ.

Reno 12

Ожидается, что устройства будут питаться от большой батареи емкостью 5000 мА*ч, поддерживающей быструю зарядку 80 Вт. Что касается системы камер, то они будут обладать 50-мегапиксельной селфи-камерой и тройной 50-мегапиксельной задней камерой.