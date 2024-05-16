Также он будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

В преддверии следующего поколения смартфонов Vivo серии S популярный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые важные характеристики Vivo S19 и S19 Pro, которые недавно прошли сертификацию на платформе MIIT. Это может быть признаком скорого запуска. Vivo обычно обновляет свои смартфоны S-серии раз в полгода. Учитывая, что линейка Vivo S18 дебютировала в Китае в декабре прошлого года, стоит ожидать, что серия Vivo S19 дебютирует где-то в июне.

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Vivo S19 Pro будет оснащён большим 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с высоким разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей). В основе устройства будет лежать чипсет MediaTek Dimensity 9200+, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Он будет сопровождаться 16 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью объемом 512 ГБ. Что касается системы камер, то Vivo S19 Pro будет иметь тройную заднюю камеру, состоящую из основного датчика на 50 МП, сверхширокого датчика на 8 МП и телеобъектива на 50 МП для съемки портретов. На передней панели будет установлен объектив на 50 МП для селфи. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт обеспечивает длительную работу устройства.

О Vivo S19 известно совсем немного, но предполагается, что он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, что указывает на то, что он будет представлять собой смартфон среднего сегмента. Он будет оснащён аккумулятором емкостью 6000 мА*ч и будет поддерживать ту же зарядку мощностью 80 Вт, что и модель Pro.