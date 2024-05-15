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СтарыйДед
Samsung отказалась от выпуска бюджетной версии складного Galaxy Z Fold 6
Согласно данным, более дешевый и тонкий Galaxy Z Fold FE без стилуса должен был стоить чуть меньше 1000 долларов, что должно было значительно увеличить сокращающуюся долю Samsung на рынке складных устройств.

Долгожданный Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, более доступная версия флагманского складного устройства, был предметом бурного обсуждения. Но по словам инсайдеров, несмотря на многочисленные утечки и слухи, устройство было отменено. Первоначальные планы Samsung заключались в выпуске более экономичного складного устройства, но, похоже, компания не смогла добиться значительного снижения затрат без ущерба для ключевых функций. Сообщается, что устройство было недостаточно тонким по сравнению с китайскими конкурентами, а отсутствие дигитайзера для S Pen было серьезным недостатком.

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Предполагается, что Samsung приостановила разработку Galaxy Z Fold 6 FE из-за неопределенной рыночной конъюнктуры и отсутствия уникальных преимуществ по сравнению с конкурентами. Вместо этого компания, как ожидается, сосредоточится на выпуске следующего поколения своих флагманских складных устройств, включая Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip6, в июле. 

Отмена Galaxy Z Fold 6 FE стала серьезным ударом для тех, кто надеялся на более доступную версию складного устройства. Хотя флагманские складные устройства Samsung высоко ценятся за инновационный дизайн и функции, они имеют высокую цену, которая делает их недоступными для многих потребителей. Решение компании сосредоточиться на своих флагманских устройствах может указывать на изменение стратегии с большим упором на продукты премиум-класса, а не на более доступные варианты.

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