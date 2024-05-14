Данный чип помогает устройству достигать собственной частоты кадров 144 кадров в секунду в совместимых играх.

Ходят слухи, что Redmi собирается расширить линейку K70 выпуском K70 Ultra. Недавняя утечка информации от инсайдера, Smart Pikachu, пролила свет на некоторые ключевые особенности устройства. Согласно утечке, K70 Ultra будет оснащен мощной батареей емкостью 5500 мА*ч, что является значительным обновлением по сравнению с его предшественником K60 Ultra, у которого была батарея емкостью 5000 мА*ч. Ожидается, что скорость зарядки останется прежней и составит 120 Вт. Утечка также предполагает, что телефон будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K на передней панели, а также независимым двухъядерным чипом для дисплея. Этот чип, вероятно, будет похож на чип X7, установленный в K60 Ultra, который позволяет устройству достигать частоты кадров 144 Гц в совместимых играх.

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Кроме того, утечка подтверждает более ранние слухи от другого источника Weibo, Digital Chat Station, о том, что телефон будет оснащен новейшим чипсетом Dimensity 9300+ от MediaTek. В настоящее время Vivo X100s Pro — единственное устройство, оснащенное этим чипсетом. Информатор также намекает на уникальную «архитектуру глубокого подключения», которая может относиться к кастомизированной версии Dimensity 9300+, специально разработанной для Redmi K70 Ultra.





Что касается дизайна, ожидается, что телефон будет иметь прочный металлический корпус и заднюю панель из текстурированного стекла. Он также будет иметь пыле- и влагозащиту от случайных повреждений или факторов окружающей среды. Ожидается, что Redmi K70 Ultra будет выпущен в июне или июле этого года, а усовершенствованная версия может быть выпущена под брендом Xiaomi 14T Pro позднее в этом году.