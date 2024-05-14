Он набирает около 13 000 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6, обеспечивая улучшение на 13% по сравнению с предыдущим чипом M3.

Недавняя утечка информации показала, что будущий iPad Pro будет оснащён 9-ядерным вариантом чипа M4, который, как ожидается, обеспечит значительный прирост производительности. Согласно тестам Geekbench 6, этот чип набирает около 13 000 баллов в многоядерных тестах, что представляет собой улучшение на 13% по сравнению с предыдущим чипом M3 и существенный скачок на 35% по сравнению с чипом M2 в предыдущем iPad Pro.

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Для примера, сравнение результатов многоядерной производительности:

1) 10-ядерный M4: 14 600 баллов;

2) 9-ядерный M4: 13 000 баллов;

3) 8-ядерный M3: 11 600 баллов;

4) 8-ядерный M2: 9600 баллов.

Интересно, что 9-ядерная модель, судя по всему, работает на неизданной iPadOS 17.6, а 10-ядерная модель работает в паре с iPadOS 17.4. Это может указывать на скорое публичное тестирование iPadOS 17.6. Емкость хранилища iPad Pro также определяет вариант чипа M4: 11-дюймовые и 13-дюймовые модели с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ получают 9-ядерный процессор, а модели емкостью 1 ТБ и 2 ТБ получают более мощную 10-ядерную версию. Все модели iPad Pro будут оснащены 10-ядерным графическим процессором.

Официальный запуск нового iPad Pro запланирован на среду. Примечательно, что энергоэффективность чипа M4 помогает iPad Pro соответствовать высоким стандартам Apple в области энергоэффективности, обеспечивая работу от аккумулятора в течение всего дня и снижая воздействие устройства на окружающую среду. Apple стремится к 2030 году стать углеродно-нейтральной во всей своей производственной цепочке поставок и жизненном цикле продукции.