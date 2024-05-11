Xiaomi может запустить Mix Flip вместе с предстоящим Mix Fold 4 в третьем квартале 2024 года.

Ходят слухи, что Xiaomi готовится выйти на рынок складных устройств с революционным продуктом, получившим название Mix Flip. Хотя подробностей мало, появление телефона на китайском сайте сертификации 3C предполагает его скорый выпуск. Но данная сертификация не подтверждает название. Однако о том, что будущий смартфон именно Mix Flip, подтверждает номер модели 2405CPX3DC. Более того, сертификация показывает поддержку быстрой зарядки 67 Вт. К сожалению, в списке 3C не предоставляется более подробная информация о характеристиках Mix Flip. Однако его присутствие на веб-сайте сертификации указывает на то, что Xiaomi активно работает над своим первым складным телефоном.

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По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi может выпустить Mix Flip вместе с предстоящим Mix Fold 4 в третьем квартале 2024 года. Ожидается, что Mix Flip будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Утверждается, что устройство будет оснащено основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и ½-дюймовым сенсором Omnivision OV60A для 2-кратного увеличения. Ходят слухи, что он поддерживает беспроводную зарядку и обладает водонепроницаемостью, что является значительным улучшением, учитывая, что ни одно из складных устройств Xiaomi не имеет сертифицированной защиты от воды. Кроме того, предполагается, что Mix Flip будет доступен в различных странах, включая Турцию.

Mix Fold 3, существующее складное предложение Xiaomi, уже вызвал ажиотаж благодаря своему элегантному дизайну и впечатляющим характеристикам. Рецензенты высоко оценили его тонкий форм-фактор, который делает его пригодным для повседневного использования. Система камер устройства также получила высокую оценку, хотя отсутствие IP-рейтинга было отмечено как недостаток. Если Xiaomi сможет устранить этот недостаток и сделать Mix Flip более доступным, он может стать самым популярным устройством на рынке складных устройств.