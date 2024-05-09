В сети появились новые результаты тестирования чипа Apple M4 на платформе Geekbench.

Чип Apple M4 наконец-то дебютировал на Geekbench, и результаты довольно-таки неплохие. Хотя первоначальные тесты дали представление о возможностях производительности чипа, последние результаты показывают более полную картину того, на что способен этот мощный процессор.

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В тесте Geekbench 6.2 Apple M4 набрал впечатляющие 3767 баллов в одноядерном тесте и ошеломляющие 14 677 баллов в многоядерном тесте. Но это еще не все: второй запуск теста дал еще более впечатляющие результаты: 3810 и 14 541 баллов соответственно. Это представляет собой увеличение одноядерной производительности на 25 % по сравнению с чипом Apple M3 предыдущего поколения. Более того, многоядерная производительность Apple M4 находится на одном уровне с 11-ядерным процессором M3 Pro, а частота его ядра может достигать беспрецедентных 4,4 ГГц, оставляя конкурентов, таких как Snapdragon X Elite, в пыли. Однако ажиотаж вокруг Apple M4 выходит за рамки его вычислительной мощности. Графический процессор чипа набрал невероятные 53 792 балла в тесте Geekbench Metal, опередив Apple M3 на колоссальные 56% и Apple M3 Pro на 10%. Хотя некоторые утверждают, что такой уровень вычислительной мощности тратится впустую на такой платформе, как iPadOS, предстоящий выпуск новых MacBook на базе чипа M4, как ожидается, раскроет весь его потенциал.

Также стоит отметить Neural Engine в Apple M4, его производительность достигает 38 триллионов операций в секунду (TOPS), что значительно превышает 18 TOPS у M3. Ожидается, что этот рост возможностей обработки ИИ окажет глубокое влияние на будущее мобильных вычислений, особенно с учетом растущего спроса на инструменты и функции ИИ для локальной обработки в творческих приложениях.

Поскольку мир технологий с нетерпением ожидает выпуска новых MacBook на базе процессора Apple M4, ясно одно: Apple расширяет границы возможностей мобильных компьютеров, а ее конкуренты изо всех сил стараются не отставать. Apple M4, ориентированный на обработку искусственного интеллекта, технологию отображения и невероятную вычислительную мощность, готов совершить революцию в том, как пользователи взаимодействуют со своими устройствами.