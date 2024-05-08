Также отмечается, что смартфон сможет поддерживать разрешение 1,5K в «Genshin Impact».

Вице-президент Realme Суян Че поделился на Weibo впечатляющими показателями производительности будущего Realme GT Neo 6. Новое устройство способно воспроизводить ресурсоемкие графические игры, такие как Honor of Kings, со скоростью 120 кадров в секунду без перегрева. Че подчеркнул, что на этот раз игровой процесс будет существенно отличаться: телефон без каких-либо проблем обеспечит максимальное качество графики в игре.

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По словам Че, средняя частота кадров при 120 FPS составляет 120,1 при температуре 43,0°C, что впечатляет, учитывая требовательную игру. При настройке 60 кадров в секунду температура телефона становится немного ниже — 42,5°C после часа игры при средней частоте кадров 59,85. Че также подчеркнул улучшение эффектов света и тени в игре благодаря поддержке Snapdragon 8s Gen 3 трассировки лучей в реальном времени.

Поскольку до запуска Realme GT Neo 6 осталось всего несколько часов, Че также упомянул, что телефон может работать с Genshin Impact с родным разрешением 1,5K. Устройство оснащено чипом Snapdragon 8s Gen 3, который оснащен процессором Cortex-X4 с тактовой частотой 3,0 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц и тремя энергоэффективными ядрами Cortex-A520 с частотой 2,0 ГГц. Телефон также может похвастаться большой испарительной камерой площадью 10014 мм² для охлаждения и очень ярким дисплеем 8T LTPO с пиковой яркостью 6000 нит. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

В целом, Realme GT Neo 6 обещает обеспечить впечатляющие игровые возможности благодаря усовершенствованной системе охлаждения, дисплею с высокой частотой обновления и возможности быстрой зарядки.