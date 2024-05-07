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Похоже, что компания ASUS случайно подтвердила предстоящий выпуск 17 новых ноутбуков на базе процессоров AMD Strix Point следующего поколения. Утечку обнаружил пользователь Weibo, который наткнулся на номерамоделей этих ноутбуков в списке совместимости с адаптером питания ASUS ROG 240W Compact. Однако информация была быстро удалена, оставив многим гадать о деталях.
Хотя AMD пока ничего не заявляет о процессорах Strix Point, слухи предполагают, что они будут оснащены обновленным NPU XDNA 2, который, как ожидается, обеспечит трехкратное увеличение производительности по сравнению с текущей серией Ryzen 8040 (Hawk Point). AMD, скорее всего, поделится дополнительной информацией о новых процессорах на предстоящем мероприятии Computex 2024 в июне. Ранее уже сообщалось, что ASUS планирует провести презентацию продукта под названием «Always Incredible» на международной компьютерной выставке 3 июня, а модели продуктов, которые будут выпущены, уже известны.
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Что касается ноутбуков, то ожидается, что модели ASUS с суффиксом «W» будут оснащены новыми APU Strix Point, а модели с суффиксом «U» сохранят текущие процессоры Hawk Point. Утекшие номера моделей и соответствующие им характеристики следующие:
- ASUS TUF Gaming (серия A14): FA401WU с RTX 4050, FA401WI с RTX 4070, FA401WV с RTX 4060 и FA401UI, FA401UV и FA401UU с RTX 407, RTX 4060 и RTX 4050 соответственно;
- ASUS ROG Zephyrus G16 (версия AMD): GA605WI с RTX 4070, GA605WU с RTX 4050 и GA605WV с RTX 4060;
- ASUS Creator ProArt X13: HN7306WI с RTX 4070, HN7306WV с RTX 4060 и HN7306WU с RTX 4050;
- ASUS Creator ProArt P16: M7606WV с RTX 4060 и M7606WU с RTX 4050;
-ASUS TUF Gaming (серия A16): FA608WI с RTX 4070, FA608WV с RTX 4060 и FA608WU с RTX 4050.
Подробности о ценах и доступности этих ноутбуков пока остаются неизвестными.