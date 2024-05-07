Asus случайно включила номера моделей этих ноутбуков в список совместимости с адаптером питания Asus ROG 240W Compact Plug.

Похоже, что компания ASUS случайно подтвердила предстоящий выпуск 17 новых ноутбуков на базе процессоров AMD Strix Point следующего поколения. Утечку обнаружил пользователь Weibo, который наткнулся на номерамоделей этих ноутбуков в списке совместимости с адаптером питания ASUS ROG 240W Compact. Однако информация была быстро удалена, оставив многим гадать о деталях.

Хотя AMD пока ничего не заявляет о процессорах Strix Point, слухи предполагают, что они будут оснащены обновленным NPU XDNA 2, который, как ожидается, обеспечит трехкратное увеличение производительности по сравнению с текущей серией Ryzen 8040 (Hawk Point). AMD, скорее всего, поделится дополнительной информацией о новых процессорах на предстоящем мероприятии Computex 2024 в июне. Ранее уже сообщалось, что ASUS планирует провести презентацию продукта под названием «Always Incredible» на международной компьютерной выставке 3 июня, а модели продуктов, которые будут выпущены, уже известны.

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Что касается ноутбуков, то ожидается, что модели ASUS с суффиксом «W» будут оснащены новыми APU Strix Point, а модели с суффиксом «U» сохранят текущие процессоры Hawk Point. Утекшие номера моделей и соответствующие им характеристики следующие:

- ASUS TUF Gaming (серия A14): FA401WU с RTX 4050, FA401WI с RTX 4070, FA401WV с RTX 4060 и FA401UI, FA401UV и FA401UU с RTX 407, RTX 4060 и RTX 4050 соответственно;

- ASUS ROG Zephyrus G16 (версия AMD): GA605WI с RTX 4070, GA605WU с RTX 4050 и GA605WV с RTX 4060;

- ASUS Creator ProArt X13: HN7306WI с RTX 4070, HN7306WV с RTX 4060 и HN7306WU с RTX 4050;

- ASUS Creator ProArt P16: M7606WV с RTX 4060 и M7606WU с RTX 4050;

-ASUS TUF Gaming (серия A16): FA608WI с RTX 4070, FA608WV с RTX 4060 и FA608WU с RTX 4050.

Подробности о ценах и доступности этих ноутбуков пока остаются неизвестными.



