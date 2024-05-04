В разработанном устройстве на железном диоде используется тонкий синтетический слой толщиной 45 нм, который сохраняет электрическое состояние после снятия внешнего электрического поля.

Появилась информация о революционном прорыве в области памяти - разработке устройства, способного при экстремальных температурах до 600 градусов работать более 60 часов подряд. Это достижение было опубликовано в статье, названной «Маштабируемая сегнетоэлектрическая энергонезависимая память» в журнале Nature Electronics.

В основе этого инновационного запоминающего устройства лежат энергонезависимые сегнетоэлектрические диоды, которые проявляют уникальную термостойкость и могут функционировать в самых современных и экстремальных условиях хранения данных.

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Уникальной особенностью этого устройства является тонкий слой синтетического материала Al 0,68 Sc 0,32 Н толщиной 45 нм, нанесенный на железный диод. Этот слой сохраняет электрическое состояние даже после снятия внешних полей, что обеспечивает надежность и стабильность работы устройства.

Тестирование прототипа показало, что он может работать при температуре 600 градусов Цельсия в течение более 60 часов при напряжении ниже 15 В. Руководитель проекта Дип Джаривала из Пенсильванского университета, США, считает, что это открытие может революционизировать вычисления в самых различных областях, от глубокого бурения Земли до исследования космоса.

Новое запоминающее устройство может обеспечить продвинутые вычисления, которые невозможно выполнить с помощью традиционных электроники и запоминающих устройств. Это не только улучшение существующего оборудования, но и открытие новых возможностей для научных исследований.