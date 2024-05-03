Предполагается, что ранее просочившиеся тесты были основаны на низкочастотных инженерных образцах Snapdragon 8 Gen 4.

Ожидается, что долгожданный Snapdragon 8 Gen 4, флагманский мобильный процессор Qualcomm следующего поколения, дебютирует этой осенью. Несмотря на множество утечек о его характеристиках и характеристиках, новая информация от инсайдера Digital Chat Station ставит под сомнение предыдущие тесты. Судя по всему, ранние инженерные образцы 8 Gen 4 были низкочастотными, что не является редкостью для первоначальных моделей, нацеленных на проверку стабильности. Однако это вызывает вопросы о точности показателей производительности, полученных на данный момент.

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Последняя информация показывает, что финальная версия Snapdragon 8 Gen 4 имеет архитектуру ядра «2+6». «2», вероятно, относится к паре высокопроизводительных ядер с тактовой частотой от 3,6 ГГц до 4,0 ГГц, тогда как остальные ядра «6», вероятно, ориентированы на эффективность, хотя их тактовые частоты не разглашаются. Примечательно, что чип набрал около 2700 баллов в одноядерных и 10 000 баллов в многоядерных тестах Geekbench 6.

Новая информация также предполагает, что первый смартфон на новом чипе выйдет в середине октября. Xiaomi и OnePlus, как правило, являются одними из первых брендов, внедряющих новейшие высокопроизводительные процессоры Qualcomm. Фактически, слухи указывают на то, что Xiaomi может выпустить свою серию Xiaomi 15 в октябре, что может стать дебютным устройством для Snapdragon 8 Gen 4. Между тем, ожидается, что OnePlus также оснастит этим чипом свой будущий флагман OnePlus 13. Ходят также слухи о потенциальном пересмотре дизайна, возможно, с использованием многокамерной системы. По слухам, Huawei разрабатывает мощный процессор Kirin для ПК, который сможет конкурировать с Apple M3 по многоядерной производительности. Говорят, что чип имеет масштабируемую архитектуру с возможностью создания более мощных вариантов, аналогичных версиям Apple «Pro» и «Max». Однако точные сроки запуска и детали технологического узла остаются неясными.