Vivo V30e — телефон среднего класса в ценовом сегменте до 30 000 рупий (примерно до 33 500 рублей).

Серия vivo V30 возвращается с новой моделью. Сегодня на индийском рынке появился смартфон vivo V30e, который является преемником прошлогоднего V29e. Vivo V30e - это смартфон среднего класса, который конкурирует на рынке с такими моделями, как Realme 12 Pro и Redmi Note 13 Pro.

реклама

Vivo V30e имеет тонкий корпус с круглым модулем камеры на задней панели. Задняя панель кажется двухцветной. Смартфон доступен в двух цветах: красный и голубой. Vivo V30e оснащëн процессором Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти с поддержкой виртуальной памяти. Он доступен в версиях с объемом памяти 128 и 256 ГБ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. На него предустановлена операционная система Android 14 на базе Funtouch OS 14. Также он имеет пыле- и влагозащищенность по стандарту IP64.

Смартфон vivo V30e оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и изогнутыми краями. Что касается системы камер, то на передней панели установлена камера с автофокусом и разрешением 50 Мп. Также он обладает двойной задней камерой, включающей 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Смартфон предлагается по цене 27 999 рупий за модель со 128 ГБ памяти и 29 999 рупий за модель с 256 ГБ (примерно 31 000 и 33 000 рублей соответственно).