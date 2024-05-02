Устройство нового поколения Mobvoi очень похоже на текущую модель TicWatch Pro 5.

Линейка TicWatch уже много лет является основным продуктом на базе Wear OS, а теперь компания Mobvoi анонсирует новую модель, которая выйдет через несколько дней. В сегодняшнем сообщении компании в блоге говорится, что скоро наступит новая эра. Пост сопровождается изображением TicWatch Pro. Хотя на нем мало что видно, внешне они очень похожи на TicWatch Pro 5, которые были представлены в прошлом году. Единственным заметным изменением является то, что передняя панель была немного изогнута.

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Новые функции грядущих TicWatch остаются загадкой. Существующие модели уже оснащены новейшим чипсетом Qualcomm, но не Wear OS 4, так что это, по крайней мере, не исключено. В любом случае, Mobvoi в комментариях заявила, что раскроет больше подробностей в ближайшие дни.

Что касается Wear OS, то пользователь под ником @matthewreiter05 во время тестирования обнаружил новое обновление программного обеспечения для Samsung Galaxy Watch 6. Пока неясно, какие новые функции появились в Wear OS 5 от Samsung, но предполагается, что Google выпустит обновление на своей конференции I/O в конце этого месяца. Samsung также обычно выпускает новую бета-версию Wear OS примерно в то время, когда выпускает новое оборудование. Поэтому ожидайте, что новое обновление выйдет в июне или июле.