В одноядерном тесте устройство набрало 1884, а в многоядерном тесте 4799 баллов.

По некоторым данным, компания Poco представит свои доступные флагманские телефоны Poco F6 и F6 Pro в мае на нескольких рынках. С приближением ожидаемой даты выхода глобальная версия Poco F6 появилась на Geekbench. Как обычно, благодаря появлению на бенчмарковом сайте, стали известны данные о чипсете, оперативной памяти и версии Android.Вт

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На скриншоте ниже видно, что новое устройство Xiaomi появилось на Geekbench с номером модели 24069PC21G. Согласно листингу Geekbench, Poco F6 будет обладать 12 ГБ оперативной памяти и Android 14, а также будет поставляться с установленной оболочкой HyperOS. Устройство набрало 1 884 и 4 799 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. В листинге Geekbench не указано название чипсета. Однако данные о процессоре и GPU в исходном коде позволяют предположить, что устройство работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3. Появление устройства на Geekbench предполагает, что компания может проводить его внутреннее тестирование перед официальным запуском.

Ранее в этом месяце Redmi анонсировала Redmi Turbo 3 со встроенным процессором Snapdragon 8s Gen 3. Poco F6, который выйдет на мировой рынок, скорее всего, будет обновленной версией Turbo 3. Poco F6 будет иметь корпус, соответствующий стандарту IP64, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Возможно, оперативная память будет типа LPDDR5x, а хранилище UFS 4.0. Что касается системы камер, то оно может иметь 20-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную (Sony IMX882 с OIS) + 8-мегапиксельную (IMX355, Ultra Wide) двойную камеру на задней панели. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.