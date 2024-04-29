Dimensity 9400 превзойдет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A17 Pro с точки зрения производительности инструкций на такт (IPC).

Продолжают появляться новые подробности о готовящемся к выпуску процессоре MediaTek Dimensity 9400, и последние слухи утверждают, что он может быть намного быстрее конкурентов. По словам надежного источника Digital Chat Station (DCS), Dimensity 9400 превзойдет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A17 Pro по количеству инструкций за такт (IPC). Количество инструкций за такт (IPC) - это показатель эффективности процессора. По сути, он представляет собой количество инструкций, которые могут быть выполнены ядром процессора за один тактовый цикл. Проще говоря, чем выше IPC, тем больше операций процессор может выполнить за одну внутреннюю тактовую частоту, тем выше производительность.

реклама

Инсайдер DCS подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что MediaTek и ARM тесно сотрудничают в разработке нового поколения Dimensity 9400. Чип, как сообщается, будет использовать новейшую процессорную архитектуру ARM под кодовым названием BlackHawk. Qualcomm, с другой стороны, идёт совершенно другим путем: Snapdragon 8 Gen 4 использует процессорное ядро, разработанное Nuvia. Это отход от привычных флагманских SoC на базе ARM.

Главная новость заключается в том, что производительность IPC ядра Cortex-X5 Dimensity 9400, как утверждается, лучше, чем у ядра Nuvia от Qualcomm и ядра A17 Pro в iPhone 15 Pro от Apple. Однако DCS не предоставил конкретных данных, подтверждающих эти заявления. Если Dimensity 9400 действительно превосходит новое ядро Nuvia от Qualcomm по IPC, то это будет значительным улучшением производительности по сравнению с текущим поколением. Однако не стоит забывать, что это всего лишь слухи.