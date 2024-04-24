Первым смартфоном, оснащённым устройствами данного бренда, может стать будущая модель Vivo X100 Ultra.

Компания vivo официально представила свой новый бренд BlueImage. Как следует из названия, это фирменная технология обработки изображений, призванная улучшить качество фотосъемки на смартфонах. В связи с этим стали появляться предположения о дальнейшей судьбе партнерства с Zeiss. С одной стороны, это может означать прекращение сотрудничества с Zeiss, с другой - новое соглашение о развитии технологии. Однако после того, как китайский бренд представил BlueImage, один из руководителей компании поделился подробностями в социальной сети.

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Новая технология обработки изображений создана по образцу других запатентованных технологий бренда, и Vivo будет инвестировать в исследования и разработки, чтобы создать систему, улучшающую качество фотографий. Бренд будет использовать фирменный чип обработки изображений, который уже находится в третьем поколении. Однако это не означает, что партнерство с оптическим гигантом Zeiss закончено.

Компания vivo продолжит тесное сотрудничество с производителем объективов, а также объявит о новом соглашении о совместных исследованиях и разработках. В сообщении также появился логотип бренда BlueImage, логотип стратегического партнерства с Zeiss, и был представлен взгляд на некоторые будущие устройства. Название устройства пока не раскрывается, но ожидается, что это будет грядущий vivo X100 Ultra. Данный флагманский смартфон будет усовершенствованной версией существующего флагмана X100 Pro.