Телефон получит аккумулятор емкостью 5000 мА*ч и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 45 Вт.

Согласно информации, предоставленной пользователем Судханшу Амфором, Oрро добавит новую модель в свою бюджетную серию Oрро A. И теперь были опубликованы рендеры и характеристики смартфона. Ранее Oрро A60 4G был представлен в консоли Google Play, но его дизайн был неизвестен. Дизайн модуля камер на задней панели Oрро A60 4G похож на дизайн камеры серии Reno10. Но можно с уверенностью сказать, что он не будет оснащен столь мощной камерой, как в сериях Reno10 и Reno11. Задняя панель повторяет традиционные линии дизайна Oрро, а передняя панель имеет центрированное отверстие для селфи-камеры.

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Бюджетный смартфон оснащен ЖК-экраном с частотой 90 Гц, разрешением 1604 x 720 и плотностью пикселей 264 PPI. Пиковая яркость дисплея составляет 950 нит. Не считая низкого разрешения, Oрро предлагает довольно хороший экран для телефона такого уровня. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 680 и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с возможностью выбора между 128 и 256 ГБ хранилища. Модуль камер Oрро A60 4G оснащен тремя камерами: 50+8+2 МП, но при этом ни одна из камер не имеет OIS. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Oрро A60 4G оснащён портом для зарядки стандарта USB-C 2.0, датчиком отпечатков пальцев на боковой стороне телефона и поддерживает Wi-Fi 6. Телефон весит 186 граммов и имеет толщину 7,68 мм. Телефон поставляется с операционной системой ColourOS 14.0.1 на базе Android 14.