реклама
Росo Pad может быть оснащен 8-мегапиксельной задней камерой с EIS (электронной стабилизацией) и апертурой f/2.0. Фронтальная 8-мегапиксельная камера имеет диафрагму f/2.3. Планшет также оснащен быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт и специальной оболочкой HyperOS. Скорее всего, предстоящий Pосо Pad будет представлять собой обновленный Redmi Pad Pro, выпущенный в Китае.
реклама
Кроме того планшет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC и 8 ГБ оперативной памяти. Примечательной особенностью планшета является наличие четырех динамиков и звука Dolby Atmos. Он также оснащен массивным аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч. У него будет большая 12,1-дюймовая ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2,5K и покрытием Corning Gorilla Glass 3.