Также известно, что будущий планшет будет поддерживать подключение Wi-Fi 6 802.11ax.

Известно, что компания POCO разрабатывает свой первый планшет. Однако еще до официального релиза планшет прошел проверку в крупных сертификационных органах и раскрыл некоторые ключевые характеристики. Росo Pad - первый планшет под китайским брендом, который появился с номером модели 2405CPCFBG на FCC. Информация на сертификационном сайте подтверждает, что он работает под управлением HyperOS 1.0 и имеет WiFi 6. Это единственная информация, раскрытая в листинге. Между тем, база данных Camera FV-55 раскрывает больше подробностей о характеристиках камеры.

Росo Pad может быть оснащен 8-мегапиксельной задней камерой с EIS (электронной стабилизацией) и апертурой f/2.0. Фронтальная 8-мегапиксельная камера имеет диафрагму f/2.3. Планшет также оснащен быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт и специальной оболочкой HyperOS. Скорее всего, предстоящий Pосо Pad будет представлять собой обновленный Redmi Pad Pro, выпущенный в Китае.

реклама

Кроме того планшет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC и 8 ГБ оперативной памяти. Примечательной особенностью планшета является наличие четырех динамиков и звука Dolby Atmos. Он также оснащен массивным аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч. У него будет большая 12,1-дюймовая ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2,5K и покрытием Corning Gorilla Glass 3.