HMD Global планирует обновить Nokia 225 4G 2020 года с более крупной батареей и портом USB-C.

HMD Global, похоже, единственная компания, заинтересованная в сохранении бренда Nokia. На протяжении многих лет классические модели, такие как Nokia 225, возвращаются с частично осовремененным оборудованием. Как сообщается, телефон будет обновлен еще раз.

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Исторически сложилось так, что эти устройства обычно оснащались уже устаревшим портом micro USB. Но Nokia 225 4G 2024 станет одним из немногих телефонов, который получит порт USB-C. В остальном он будет практически идентичен версии 2020 года, с 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенного хранилища. Он также может поставляться с обновленным 3-мегапиксельным модулем задней камеры (вместо 0,8-мегапиксельного).

Nokia 225 4G 2024 сохранит 2,4-дюймовый экран предыдущей модели и будет использовать обновленный аккумулятор емкостью 1450 мА*ч вместо 1150 мА*ч. Несмотря на такое незначительное улучшение объёма аккумулятора, это позволит увеличить время его автономной работы на несколько дней. Наконец, Nokia 225 4G 2024 будет работать под управлением собственной операционной системы HMD S30+ вместо более популярной KaiOS. Впрочем, это решение может быть и изменено. Ведь при использовании HMD S30+ телефон не сможет запускать современные программы и приложения. Компания собирается скоро выпустить данный телефон по цене около 100 долларов.