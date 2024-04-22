Известно, что планшет OPPO Pad 3 будет иметь цельнометаллический корпус с большим экраном.

По сообщениям, компания Oppo работает над преемником планшета Oppo Pad 2, который был выпущен в прошлом году. Ранее в этом месяце инсайдер "Digital Chat Station" раскрыл процессор и предварительную дату запуска Oppo Pad 3. На этот раз авторитетный источник сообщил на платформе микроблогов подробности о предстоящем планшете. Среди этих деталей - дизайн, объем памяти и разрешение дисплея.

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По данным Digital Chat Station, Oppo Pad 3 будет иметь цельнометаллический корпус. Точный размер экрана пока неизвестен, но источник утверждает, что это обычный планшет с большим экраном. Разрешение экрана составит 3K пикселей. Скорее всего, устройство будет оснащено панорамным виртуальным экраном, который также использовался в Find N3. По данным DCS, Oppo Pad 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3. Процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти, обеспечивая высокую производительность и бесперебойную работу в многозадачном режиме. Другие конфигурации памяти и накопителей ожидаются на старте продаж. Если сообщения верны, то грядущий Pad 3 станет серьёзным обновлением по сравнению с предшествующей моделью.

По данным DCS, запуск Oppo Pad 3 ожидается в этом квартале, между апрелем и июнем. Сначала он будет доступен в Китае. По слухам, устройство выйдет на мировой рынок во втором квартале этого года под другим брендом и названием - OnePlus Pad 2.