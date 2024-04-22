Смартфоны могут использовать новый чип Kirin 9010, который был недавно представлен в смартфонах серии Huawei Pura 70.

Компания Huawei, недавно выпустившая серию смартфонов Pura 70, теперь, как сообщается, сосредоточилась на серии Nova 13. Хотя конкретной информации об этих новых смартфонах мало, инсайдер с ником "Smart Pikachu" раскрыл, чего следует ожидать. Согласно полученной информации, вся серия Nova 13 будет поддерживать связь 5G. Это является улучшением, поскольку в серии Nova 12 от Huawei, например, базовая модель Nova 12 SE поддерживает только 4G.

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Точный процессор серии Nova 13 пока неизвестен, но предполагается, что в некоторых моделях данной серии может использоваться новый чип Kirin 9010, который используется в новой серии смартфонов Huawei Pura 70. Также ожидается, что разрешение экрана составит 1,5K. Официальной информации о камере пока нет, но, по мнению эксперта, смартфоны могут быть оснащены перископическим объективом и задней камерой с переменной диафрагмой. Также сообщается, что в этой линейке приоритет будет отдан селфи-камере, и она будет обладать двумя объективами.

По другим данным, смартфоны серии Nova 13 также будут поддерживать технологию двусторонней спутниковой связи Beidou. Эта функция позволит пользователям отправлять и получать сообщения через спутники Beidou в районах, не охваченных наземными сетями. Что касается даты выхода, то ожидается, что серия будет представлена во втором квартале 2024 года.