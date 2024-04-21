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СтарыйДед
Смартфоны серии Oppo Reno 12 будут оснащены чипсетами Dimensity 8300 и Dimensity 9200 Plus
Экран Reno 12 будет поддерживать разрешение 1080p, а дисплей Reno 12 Pro будет иметь разрешение 1,5K.

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Huawei, Honor, Vivo и OPPO собираются представить в июне новые модели смартфонов среднего и высокого ценового диапазона. Это будет четырехстороннее противостояние между серией Nova 13, серией Honor 200, линейкой Vivo S19 и серией Reno12.

Информация, полученная в феврале этого года, раскрыла основные спецификации Renо 12 и Renо 12 Pro. Однако название чипсета, на котором работают эти два смартфона, тогда не было названо. Но информация, опубликованная сегодня на Weibo, раскрыла название чипсетов и другие спецификации этих двух смартфонов.

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Согласно источнику, серия Renо 12 будет работать на чипсетах Dimensity 8300 и Dimensity 9200 Plus. При этом китайские версии Renо 11 и Renо 11 Pro работают на чипсетах Dimensity 8200 и Snapdragon 8+ Gen 1. Поэтому, скорее всего, Renо 12 будет оснащен чипом Dimensity 8300, а Renо 12 Pro - Dimensity 9200 Plus.

Экран Reno 12 будет поддерживать разрешение 1080p, в то время как дисплей Pro может иметь разрешение 1,5K. Обе модели, как утверждается, будут иметь одинаковый слегка изогнутый со всех сторон экран. Также известно, что серия Renо 12 будет иметь пластиковую центральную рамку и стеклянную заднюю панель. На задней панели обеих моделей будет установлен 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом для портретной съемки. Обе модели, по слухам, будут поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.

По последним данным, Oppo также работает над планшетом Oppo Pad 3 на базе Snapdragon 8 поколения. Кроме того, новые данные говорят о том, что бренд также планирует выпустить новые наушники.

По слухам, график выпуска этих устройств будет аналогичен графику выпуска серии Renо 12. Таким образом, помимо серии Renо 12, вполне вероятно, что бренд запустит и другие устройства в Китае уже в июне.

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