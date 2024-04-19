Возможно, смартфон будет иметь два процессора. Snapdragon 8 Gen 3 будет предназначен для рынка США, а Exynos 2400 — для остального мира.

Флагманские складные смартфоны Samsung нового поколения будут представлены в конце этого года. Среди последних складных телефонов - Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Однако еще до официального запуска американская версия Galaxy Z Flip 6 была показана на популярной платформе бенчмарков с впечатляющими характеристиками.

реклама

Грядущий телефон-раскладушка от южнокорейского технологического гиганта был обнаружен на платформе Geekbench с номером модели устройства - SM-F741U. Он набрал 15 084 балла благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Для тех, кто не в курсе, это высокочастотная версия чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Этот флагманский процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Еще одной примечательной особенностью Galaxy Z Flip 6 является то, что он работает под управлением One UI 6.1, пользовательского скина на базе Android 14.

К сожалению, база данных GeekBench не раскрывает никаких других подробностей о Galaxy Z Flip 6. В прошлом месяце появилась информация о том, что устройство будет оснащено до 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной. Смартфон, скорее всего, будет работать на базе двух различных процессоров. Первым будет Snapdragon 8 Gen 3 для рынка США, а Exynos 2400 для остального мира. Данный смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА*ч, а дисплей на крышке будет иметь высокую частоту обновления - 120 Гц.