Учитывая, что номер модели смартфона 24066PC95I — «PC», предполагается, что Redmi 13 5G может продаваться под брендом POCO.

Информационный портал "Android Headline" сообщает, что компания Redmi уже работает над Redmi 13 5G с внутренним кодовым именем Xiaomi - "N19" и прозвищем "Breeze". Данный смартфон является преемником бюджетного Redmi 12 5G. Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 2. В отчёте также утверждается, что хотя он не будет выпущен на глобальном рынке, его дебют ожидается в азиатских странах, помимо Китая.

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Эта информация подтверждается номерами моделей 2406ERN9CI, 2406ERN9CC и 24066PC95I, связанными с Redmi 13 5G. Эти номера моделей указывают на рынок, на котором будет запущен смартфон. Буква "RN" в номере модели означает бренд Redmi, а "PC" - бренд POCO. Суффикс "I" в номере модели "2406ERN9CI" соответствует индийской версии, а суффикс "C" в номере модели "2406ERN9CC" - китайской версии.

Предполагается, что Redmi 13 5G может продаваться под брендом POCO или, возможно, Poco M7 5G, учитывая, что номер модели смартфона Redmi 13 5G - "PC". Точные подробности пока неизвестны, но источники утверждают, что в первую очередь он будет выпущен в Китае, а уже через несколько месяцев в других азиатских странах. Кроме того, новейший пользовательский интерфейс Xiaomi, HyperOS, также включен в версию Redmi 13 5G на базе Android 14 с номером версии OS1.0.1.0.UNWCNXM. Больше подробностей о характеристиках Redmi 13 5G и Poco M7 5G ничего неизвестно.