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СтарыйДед
Стандартный вариант смартфона Xiaomi Civi 4 появился в консоли Google Play
В консоли Google Play появилось устройство Xiaomi с номером модели «24053PY09C», кодовым названием «chenfeng» и маркетинговым названием Xiaomi Civi 4.

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В марте Xiaomi анонсировала Xiaomi Civi 4 Pro v как первый телефон на базе чипа Snapdragon 8s Gen 3 в Китае. Поскольку это вариант «Pro», существует вероятность, что компания вскоре запланирует выпуск версии, отличной от Pro. Интересно, что смартфон Xiaomi Civi 4 (без «Pro» в названии) был обнаружен в консоли Google Play. Это говорит о том, что скоро будет выпущен стандартный вариант Civi 4.

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Как видно на изображении выше, в консоли Google Play появилось устройство Xiaomi с номером модели «24053PY09C», кодовым названием «chenfeng» и маркетинговым названием Xiaomi Civi 4. Указанное устройство также появилось в списке поддерживаемых устройств Google Play. Такой же номер модели имеет и Xiaomi Civi 4 Pro. В недавнем отчете утверждалось, что он может не выйти на мировой рынок. Однако его  версия для различных рынков Азии, имеющая номер модели 24053PY09I, будет иметь маркетинговое название Xiaomi 14 Civi.

Возвращаясь к списку Civi 4 Play Console, это действительно похоже на другое устройство, чем Civi 4 Pro, поскольку на его изображении видно центрированное отверстие для единственной селфи-камеры на экране. Civi 4 Pro, в свою очередь, имеет на экране вырез в форме таблетки для двойной системы селфи-камер. Кажется, что экран имеет изогнутые края, а на его правом краю можно увидеть качельку регулировки громкости и кнопку питания. Что касается технических характеристик, в списке указано, что дисплей Civi 4 имеет разрешение 1236 x 2750 пикселей и плотность экрана 480 (xxhdpi). Он имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 14. Он оснащен чипом Qualcomm с номером модели SM8635, что намекает на наличие Snapdragon 8s Gen 3.

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