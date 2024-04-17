Платформа Camera FV-5 сообщает, что смартфон может обладать 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Oppo A60 появился в базе данных консоли Google Play, где указана информация о чипсете, оперативной памяти, экране и некоторых других важных деталях. Речь идет о чипсете Snapdragon 680 4G. Платформа также утверждает, что телефон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство будет работать под управлением ColourOS 14 на базе Android 14. Чип Snapdragon 680 имеет кластер (4+4) ядер с четырьмя ядрами Cortex A73 с тактовой частотой 2,4 ГГц и четырьмя ядрами Cortex A53 с тактовой частотой 1,9 ГГц. Что касается графики, то чипсет оснащен графическим процессором Adreno 610.

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На странице также сообщается, что Oppo A60 будет оснащен экраном с разрешением 720p, что еще больше подчеркивает, что это устройство бюджетного уровня. Если говорить о дизайне передней панели, то на представленном рендере можно увидеть более толстые ободки по сравнению с предыдущей моделью Oppo A59. Однако каплевидный вырез предыдущей модели был заменён на центрированное отверстие для фронтальной камеры. Согласно листингу камеры FV-5, это может быть 8-мегапиксельная селфи-камера, дополняющая 50-мегапиксельную основную камеру на задней панели.

OPPO A59

Oppo A60 уже появился на нескольких других сертифицированных платформах, включая NBTC в Таиланде, SDPPI и TKDN в Индонезии и TDRA в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме названия и номера модели, было раскрыто не так много информации, но есть признаки того, что он скоро появится в продаже.