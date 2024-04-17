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СтарыйДед
Caviar создала кастомные модели iPhone 15 Pro для фанатов фильмов про мафию
В коллекцию вошли три уникальных дизайна iPhone 15 Pro — «Крестный отец», «Месть» и «Капоне», каждый из которых отсылает к разным гангстерским фильмам.

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Caviar, дубайский бренд, известный своими роскошными дизайнами смартфонов, пополнил линейку смартфонов Desperado новой коллекцией, вдохновлённой культовыми мафиозными фильмами. Коллекция состоит из трех уникальных дизайнов iPhone 15 Pro - The Godfather, Revenge и Capone (Крестный отец, Месть и Капоне) - каждый из которых вдохновлëн разными гангстерскими фильмами. Эти лимитированные устройства выполнены из премиальных материалов, таких как черный титан и золотые акценты, а также украшены гравировкой и узорами, которые отдают дань уважения тематике фильмов. Цены варьируются от $8 060 (около 760 000 рублей) за iPhone 15 Pro "Капоне" на 128 Гб до $10 270 (примерно 966 000 рублей) за топовый iPhone 15 Pro Max "Месть" с 1 Тб памяти.

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Модель "Крестный отец" символизирует власть и влияние. Она выполнена из черного титана с золотыми вставками, что придает ей элегантный вид, и дополнена надписью "Крестный отец" и цитатой из фильма: "Ничего личного, это просто бизнес". Модель "Месть" позиционирует смартфон, как символ классических гангстерских фильмов и мужественности. Данная модель, вдохновлëнная бирмингемской бандой "Острые козырьки", отражает боевой дух и силу гангстерской эпохи. Текстурированный черный титан в сочетании с позолоченными вставками создает яркий дизайн. В центре - череп, расколотый острым лезвием, символизирующий дух битвы и силы, зеркально отражающий силуэт главного героя сериала. Caviar предложил модель "Месть" в качестве мобильного телефона для лидеров, которые готовы принять вызов. Вдохновлëнная фильмом "Неприкасаемый", модель "Капоне" воспевает стойкость и мужество. Изготовленный из черного титана с выгравированными пулевыми отверстиями и мотивирующей фразой "Никогда не прекращай сражаться, пока бой не закончится", телефон позиционируется компанией, как символ мужества, призывающий пользователей преодолевать препятствия и упорствовать.

К каждому телефону, выпущенному ограниченной серией (всего 99 экземпляров каждой модели), прилагается тематический чехол премиум-класса. Дизайн упаковки передает ощущение роскоши: фурнитура золотого цвета создает ощущение веса, а логотип Caviar Royal Gift усиливает ощущение лимитированной серии.

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Поставки iPhone от Apple снизились на 10% в первом квартале 2024 года
Caviar выпустила премиальные iPhone 15 в стиле фильмов про мафию
Caviar представила новую коллекцию iPhone 15 Pro, вдохновленную культовыми фильмами о мафии
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