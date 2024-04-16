Эти процессоры оснащены технологией Ryzen AI, включая архитектуру ЦП AMD Zen 4, графический процессор с архитектурой RDNA 3 и NPU с архитектурой XDNA.

Компания AMD объявила о выпуске нового семейства процессоров Ryzen PRO, в котором используются передовые архитектурные решения Zen 4 для CPU, RDNA 3 для GPU и XDNA для NPU. Семейство предназначено для ноутбуков (Ryzen PRO 8040) и настольных компьютеров (Ryzen PRO 8000) и включает в себя в общей сложности 16 процессоров. Эти процессоры обеспечивают значительное повышение производительности, энергопотребления и возможностей искусственного интеллекта, чему способствуют 4-нм производственный процесс и интеграция технологии AMD PRO. Они также поддерживают новейший стандарт Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 для расширения возможностей подключения.

реклама

Серия ноутбуков Ryzen PRO 8040 разработана для удовлетворения потребностей двух разных рынков: серия HS предназначена для создателей контента и пользователей мобильных рабочих станций, имеет восемь ядер, 16 потоков и тактовые частоты от 4,0 до 5,2 ГГц. В ней представлены мощные процессоры, такие как Ryzen 9 PRO 8945HS. Эти процессоры серии HS могут справляться с требовательными задачами, но потребляют больше энергии - от 35 до 54 Вт. Если приоритетом является портативность, то серия U - более энергоэффективный вариант: такие процессоры, как Ryzen 7 PRO 8840U и Ryzen 5 PRO 8640U, имеют то же количество ядер и тактовую частоту, что и процессоры серии HS, но потребляют на 15-28 Вт меньше энергии. Но самым интересным является Ryzen 5 PRO 8540U, который не имеет NPU.

Серия настольных процессоров Ryzen PRO 8000 включает в себя серии G и GE, в которых представлены процессоры Ryzen 7, 5 и 3. Пользователи, которым важна высокая производительность, могут выбрать серию G, в которой представлены такие процессоры, как Ryzen 7 PRO 8700G с 8 ядрами, 16 потоками и тактовыми частотами от 4,2 до 5,1 ГГц. Однако процессоры серии G отличаются более высоким энергопотреблением - от 45 до 65 Вт. Для тех, кто ищет баланс между производительностью и эффективностью, лучше всего подойдет серия GE: эти процессоры, такие как Ryzen 5 PRO 8600GE, имеют такое же количество ядер и тактовую частоту, как и серия G, но потребляют на 35 Вт меньше, чем серия G.