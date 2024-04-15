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СтарыйДед
Стали известны варианты расцветок и объем памяти серии смартфонов Huawei Pura 70
Также есть информация о том, что у Pura 70 Pro+ также будет специальная версия Lezhen Edition.

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Сегодня компания Huawei представила свою новую флагманскую серию смартфонов Pura, которая придет на смену серии P, дебютировавшей в 2012 году. Но известный инсайдер Digital Chat Station (DCS), как и обычно, раскрыл некоторую информацию.

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Ранее сегодня он сообщил, что серия Pura будет состоять из четырех моделей: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra. Теперь он опубликовал новый пост на Weibo, раскрывающий конфигурацию и цветовые варианты предстоящих смартфонов Pura. По данным DCS, базовая версия Pura 70 поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти в цветах Feather Black, Ice Crystal Blue, Sakura Rose Red и Snowy White. Модель Pro имеет столько же оперативной памяти, а объём внутренней памяти увеличивается до 1 ТБ. Доступна она будет в цветах Feather Black, Roland Purple и Snow White. Версия Pro+ в свою очередь получит 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ для хранения данных. Варианты её расцветки включают Phantom Black, Light Weave Silver и String White. В утечке также упоминается некая версия Legend Edition, но никаких подробностей о характеристиках или дизайне нет. Наконец, Pura 70 Ultra описывается как устройство с 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенного хранилища и двумя вариантами внешнего цвета - Ceramic Black и Ceramic White.

Утечка также предполагает, что серия Pura 70 будет продаваться через офлайн-каналы. Несмотря на скудность информации, официальное видео, выпущенное Huawei, дает представление о дизайне задней камеры. Как и предыдущие утечки, серия Pura 70, судя по всему, будет иметь треугольный модуль камеры с "одной большой и двумя маленькими" камерами и светодиодной вспышкой. Поскольку официальный запуск, похоже, уже не за горами, стоит ожидать, что в ближайшее время будет объявлено больше подробностей о характеристиках, цене и доступности серии Pura 70.

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