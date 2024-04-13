Система, получившая название "Цифровой помощник в бассейне", обнаруживает нерегулярные движения конечностей, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, чтобы определить, находится ли пользователь в беде, и отправляет сигнал на ближайшие устройства, чтобы предупредить других о чрезвычайной ситуации.

На прошлогоднем мероприятии Apple, посвященном выпуску iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, во время вступительной речи были рассказаны реальные истории из жизни людей, спасенных устройствами Apple благодаря передовым функциям безопасности.

Эти функции, такие как определение пульса на Apple Watch и функция экстренного вызова спутника SOS на iPhone, значительно повышают безопасность пользователей.

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Недавняя патентная заявка показывает, что Apple сделала еще один шаг в этом направлении. Цифровой помощник для бассейна будет определять угрозу утопления пловца или его критическое положение и отправлять сигнал SOS на короткое расстояние для оповещения окружающих устройств.

Система, описанная в патенте, анализирует данные акселерометра и гироскопа, чтобы определить, нужна ли пользователю помощь. Кроме того, система проверяет частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, чтобы распознать чрезвычайную ситуацию.

Полученные данные поступают в модель машинного обучения, обученную определять нормальные и ненормальные модели поведения в воде, говорится в документе. Если пловцу угрожает опасность утонуть, система посылает беспроводной сигнал на близлежащие устройства, отображая уведомление и предупреждая об опасности.

Патент также решает проблему затухания радиосигнала в воде за счет использования более низкой частоты и более узкой полосы пропускания в пресной воде. Система подходит для неглубоких пресных водоемов, таких как бассейны, пруды и озера.

Хотя заявка на патент не обязательно приведет к появлению новых продуктов или функций, описанная технология кажется простой для реализации на существующем оборудовании и соответствует концепции Apple Watch как устройства для спасения жизни. Кроме того, это сделает Apple Watch более популярными среди детей, которые часто фигурируют в статистике.