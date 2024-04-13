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СтарыйДед
Представлен портативный SSD-накопитель Western Digital емкостью 368 ТБ
Ultrastar Transporter — решение для хранения данных, которое позволяет пользователям легко переносить массивные твердотельные накопители емкостью 368 ТБ.

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Компания Western Digital (далее WD) представила Ultrastar Transporter - инновационное решение для хранения данных, позволяющее удобно разместить в одном корпусе 368 ТБ твердотельных накопителей. 12-ядерный процессор Xeon 4310 заставляет задуматься о том, является ли этот твердотельный накопитель сервером или системой NAS. Однако высокая скорость передачи данных требует мощного процессора, особенно при использовании сетевого интерфейса. Также имеется 128 ГБ памяти RDIMM, а доступ ко всем SSD, включая два загрузочных накопителя, осуществляется по интерфейсу NVMe.

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По словам WD, Ultrastar Transporter создан специально для передачи данных в тех случаях, когда сетевое подключение недостаточно быстрое или слишком дорогое. Он предназначен для хранения всех данных, необходимых на съемочной площадке, в том числе для съемочных групп. Однако Ultrastar Transporter сложно использовать в поездах из-за его пиковой потребляемой мощности до 1300 Вт и громоздкости при размещении двух устройств в 19-дюймовой стойке. Тем не менее, одной из целей разработки было создание устройства, которым мог бы управлять один человек, и при этом оно не обязательно должно быть явно портативным.

Ultrastar Transporter поставляется в комплекте с соответствующим кейсом для переноски. Предполагается, что вес в 2 кг может быть обусловлен именно кейсом. Данный SSD подключается к сети по 200GbE через два порта QSFP112 и к встроенному интерфейсу 10GbE через RJ45. WD пока не объявила дату выхода и цену.

#ssd #western digital #western digital blue #western
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