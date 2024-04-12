Скоро появятся первые (микро) карты SD Express от Sandisk, которые меньшего размера, но с особенно высокой скоростью

Перед началом выставки NAB в Лас-Вегасе дочерняя компания Western Digital представила свою новейшую разработку - первую карту SanDisk SDUC емкостью 4 ТБ. Однако на этом инновации не закончились: компания также объявила о выпуске двух маленьких, но весьма мощных карт SD Express - одной в стандартном формате SD и другой в формате microSD. Емкости этих карт составляют 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Благодаря новому интерфейсу SD Express, скорость передачи данных значительно возросла, сохраняя при этом тот же объем информации, что и предыдущие модели. По сравнению с картами SanDisk UHS-I, карты SD Express демонстрируют впечатляющее увеличение скорости в 4,4 раза.

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SanDisk достигла скорости чтения до 200 МБ/с, используя ряд контактов на обратной стороне карты. Однако для использования такой скорости необходимо специальное устройство для чтения SD-карт. В результате пиковая скорость карты достигает около 900 МБ/с, что в три раза превышает максимальную скорость предыдущей SD-карты SanDisk UHS-II. Несмотря на это, скорость все еще не достигает уровня карты Cinema CFexpress от SanDisk, которая превосходит 1 ГБ/с. Однако стандарт SD Express оставляет возможность для дальнейшего увеличения скорости передачи данных.

Карты SD Express совместимы со старыми устройствами для чтения SD-карт, но при этом они переходят в режим UHS-I. Вопрос о поддержке собственных режимов остается открытым, однако скорее всего UHS-II или UHS-III не будут поддерживаться. В связи с введением нового стандарта в будущем заинтересованные стороны будут вынуждены сделать осознанный выбор интерфейса, причем даже если картридер поддерживает высокую скорость, он не всегда сможет ее использовать. Появление новых карт SD Express на рынке ожидается летом 2024 года, хотя компания SanDisk пока не раскрыла информацию о ценах.