Vivo T3x 5G также появился на Geekbench, набрав 946 баллов в одноядерных и 2839 баллов в многоядерных тестах.

Компания Vivo готовится к выпуску смартфона vivo T3x 5G. Дата выхода которого назначена на 17 апреля, и бренд уже раскрыл некоторые ключевые детали, включая внешний вид устройства. Теперь стали известны процессор, оперативная память, объём встроенной памяти, а также некоторые характеристики. Начиная с процессора, Vivo объявила, что смартфон T3x 5G работает на чипсете Snapdragon Gen 1, восьмиядерном процессоре, изготовленном по 4-нм техпроцессу TSMC и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Судя по представленному изображению, устройство набрало 560 000 баллов в тесте AnTuTu V10.

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Vivo T3x 5G также появился в Geekbench с результатом 946 баллов в одноядерном тесте и 2839 баллов в многоядерном тесте. Установленный на данном смартфоне чип Snapdragon 6 Gen 1 имеет базовую частоту 1,80 ГГц, а в режиме Boost разгоняется до 2,21 ГГц. Устройство также заявлено как работающее под управлением операционной системы Android 14. Согласно предыдущим сообщениям, устройство будет поставляться с массивным аккумулятором емкостью 6000 мА*ч, поддерживающим мощность 44 Вт. Цена на данное устройство, скорее всего, составит менее 200 долларов. Более подробная информация будет появляться по мере приближения даты запуска.