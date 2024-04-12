Совместно с новым поколением стилуса Apple Pencil, Apple представит четыре новых iPad в следующем месяце.

Прошлый год стал первым годом с 2010, когда Apple не представила новый iPad. Ожидается, что весной этого года компания из Купертино представит iPad Pro и iPad Air нового поколения, а в конце года обновит базовый iPad, а также iPad Mini. Последняя бета-версия iPadOS 17.5 намекает на то, что Apple собирается выпустить планшет с топовыми характеристиками. Бета-версия iPadOS 17.5 подтверждает, что она будет установлена в четырех грядущих вариантах iPad. Внутренние названия у них iPad 16.3, iPad 16.4, iPad 16.5 и iPad 16.6. Но на прилавках магазинов появятся как 11- и 12,9-дюймовые iPad Pro, а также 10,9- и 12,9-дюймовые iPad Air. С другой стороны, главной новинкой является iPad Air с 12,9-дюймовым экраном, тогда как до сих пор Apple предлагала только 10,9-дюймовые модели.

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Но также бета-версия iPadOS 17.5 преподнесла сюрприз. Конечно же уже было известно, что вместе с новым iPad Apple анонсирует стилус Apple Pencil нового поколения, но не было известно никаких подробностей о новом стилусе. И сейчас в коде прошивки нашли упоминания о поддержке новых методов действий, в частности строки "LongSqueeze" и "DoubleSqueeze". Вполне вероятно, что будущий стилус будет реагировать на несколько типов давления непосредственно в точке соприкосновения. И, несомненно, данная функция найдёт множество применений, например, для переключения кистей и цветов в графических приложениях. Также ходят слухи, что Apple Pencil нового поколения будет поддерживать функцию "Найди меня" и, возможно, будет работать с наушниками Vision Pro. Изначально Apple рассчитывала выпустить новый iPad в марте, но теперь ожидает, что он появится на второй неделе мая.